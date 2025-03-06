Эксперт Бийчук: мошенники убеждают жертв сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Теперь они предлагают сдать им в аренду аккаунт за 200 рублей в день, который используют для кражи личных данных или вымогательства. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

По словам эксперта, злоумышленники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram, на форумах и сайтах с вакансиями. При этом они предлагают простую работу, стабильный доход и быстрые выплаты.

В случае отклика жертве объясняют, что нужно передать временный доступ к своему WhatsApp. Кроме того, мошенники могут добавить, что аккаунт будет использоваться для работы, регистрации или для общения с иностранными клиентами. Далее жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить СМС-код или временно передать сим-карту.

После этого злоумышленники начинают писать знакомым от лица владельца и могут просить срочно перевести деньги или предоставить личные данные, подчеркнул эксперт.

"Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники", – пояснил Бийчук.

Однако, подчеркнул эксперт, с последствиями преступных действий придется разбираться именно владельцу номера. Из-за подозрительной активности WhatsApp быстро обнаруживает нарушение правил и блокирует номер.

Ранее мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Одна из таких появилась на территории аэропорта Шереметьево. Чтобы авторизоваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники предлагали пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. После этого они получали доступ к телеграм-аккаунту жертв.