Депутат Горелкин призвал создать доступный сервис для проверки голосовых дипфейков

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил сформировать на основе государственной информационной системы (ГИС), которая будет работать с образцами голосов телефонных аферистов, общедоступный сервис для распознавания голосовых дипфейков.

"Чтобы, например, можно было загрузить запись разговора или голосовое сообщение в специальное мобильное приложение и получить оценку: настоящий это человек или нейросетевая генерация. Обязательно обсужу эту возможность с коллегами из Минцифры", – отметил он в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, внесенный в Госдуму "антимошеннический" проект предполагает, что ГИС сможет работать с образцами голосов злоумышленников и предупреждать россиян об опасности.

"Понятно, что после запуска этой системы преступники будут стараться менять свои голоса и использовать для этого различные цифровые инструменты. Проще говоря, звонить гражданам будут не мошенники, а их голосовые дипфейки", – подчеркнул депутат.

Он указал, что необходимо ввести базовый закон, направленный на защиту от телефонного и интернет-мошенничества. Документ предусматривает создание базы голосов аферистов, которую можно будет применять для выявления злоумышленников и пресечения попыток их действий.

Также с появлением сервиса введется обязательная маркировка на экранах телефонов и возможность запрета на контакты госорганов и банков через иностранные мессенджеры.

Ранее мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Одна из таких была создана на территории аэропорта Шереметьево.

Чтобы авторизоваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники предлагали пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. После этого аферисты получали доступ к телеграм-аккаунту людей.

