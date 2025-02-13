"Известия": дипфейки стали использовать для обмана на сайтах знакомств

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В преддверии Дня святого Валентина мошенники усовершенствовали свою схему под названием Fake Date (фальшивые свидания), начав использовать в ней технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выманивания крупных сумм у жертв, пишет газета "Известия", ссылаясь на экспертов.

Раньше технологии позволяли создавать реалистичные изображения, видео и голос с помощью генеративных моделей. Теперь, выйдя на новый уровень, аферисты, используя ИИ, могут создать сгенерированного персонажа для видеозвонка.

Новшество позволяет "собеседнику" моргать, шевелить губами и вести диалог, как живой человек, заявила руководитель портфеля продуктов одной IT-компании Татьяна Дешкина.

"Мы знаем уже о десяти таких случаях с ущербом более 1 миллиона рублей каждый. С помощью ИИ злоумышленники могут проанализировать информацию о жертве, включая данные из социальных сетей, чтобы создать максимально правдоподобный сценарий обмана", – пояснила эксперт.

Дешкина спрогнозировала модернизацию этого метода в текущем году. Благодаря использованию нейросетей мошенники смогут оперативно изучать сотни профилей и определять наиболее уязвимых жертв, например одиноких людей, стремящихся к романтическим связям, считает она.

Вместе с тем злоумышленники начали использовать специализированных ИИ-помощников для создания контента категории "18+". Спрос на него возникает из-за доступности и быстроты в сравнении с привлечением настоящих людей, так как обходится без посредников и посторонних.

В свою очередь, IT-специалист Сергей Поморцев отметил, что такой контент можно назвать "дипфейками с акцентом на откровенность".

Еще одной схемой, которую уже запустили в работу перед Днем влюбленных, стала попытка заставить перейти по ссылке с выгодным предложением якобы от известного бренда. В действительности в этот момент злоумышленники похищают персональные данные или распространяют вредоносные программы.

Вместе с тем мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуг". Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи. Россиянам напомнили, что сотрудники "Госуслуг" не звонят пользователям. Достоверная информация от портала может поступать через личный кабинет.

