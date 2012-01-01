Эксперт Дворянский назвал популярные уловки мошенников на 14 февраля

Случаи интернет-мошенничества участились в России перед Днем всех влюбленных. О том, какие способы обмана наиболее распространены и как обезопасить себя и близких, – в материале Москвы 24.

Свидание с несуществующей девушкой

В России в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, набирает популярность мошенническая схема с фальшивыми свиданиями. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Вураско.



Александр Вураско эксперт по кибербезопасности Аферисты, выдающие себя за девушек, будут пытаться познакомиться с мужчинами в популярных приложениях для знакомств или в социальных сетях. Они используют чужие фотографии из социальных сетей или создают их с помощью нейросетей.

Впоследствии потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке на сайт, где якобы можно зарегистрироваться для посещения развлекательного мероприятия – например, спектакль или стендап-шоу, добавил эксперт. При этом лжесобеседницы утверждают, что у них уже есть один билет и призывают забронировать сиденье, оставшееся рядом с ними.

"Часто на таких страницах преступники специально оставляют одно свободное место и говорят, что это оно может быть быстро раскуплено, тем самым подталкивая к быстрой оплате без раздумий", – отметил он.

Зафиксировав оплату, злоумышленники сразу же пропадают, резюмировал Вураско. Чтобы не попасться на такую уловку, эксперт рекомендовал пользоваться официальными ресурсами и проверять их адрес через поисковую систему.

Праздник без подарка

Традиционный способ обмана – поддельные сайты с подарками и праздничными акциями, причем нередко они имитируют крупные бренды, рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он отметил, что, совершая покупку таким образом, легко лишиться не только денег, но и данных банковской карты.



Александр Дворянский директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Фишинговые страницы отличаются тем, что на них не представлены многие услуги, как, например, курьерская служба, самовывоз, постоплата. То есть требуется прям сразу, в формате онлайн оплатить 100% от суммы. Также на этих страницах отсутствует какая-либо контактная информация. И наконец их может выдать неаккуратное оформление или даже наличие грамматических ошибок.

Минимизировать риски и не стать жертвой злоумышленников можно, проверяя поставщиков товаров или услуг, отметил Дворянский. По его словам, если компания существует на рынке хотя бы два-три месяца, о ней почти наверняка есть отзывы в интернете, ими не следует пренебрегать.

Предложение, от которого нельзя отказаться

На 14 февраля мошенники могут попытаться украсть персональные данные или деньги под видом розыгрыша товаров или услуг, приуроченного ко Дню святого Валентина, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Как правило, такие мероприятия проводятся в тематических группах в социальных сетях. Вас просят, например, установить какое-то приложение, которое после скачивания запрашивает доступ к содержимому гаджета. После этого программа, имея кучу разрешений, которые все принимают по умолчанию, может получить с устройства любую информацию.

Избежать обмана получится, подвергая полученное предложение сомнению, подчеркнул эксперт: необходимо задаваться вопросом, насколько организатор акции или тот, кто распространяет ссылку на нее, заслуживает доверия. Причем в некоторых ситуациях розыгрыши анонсируют известные личности с помощью дипфейка, предупредил Ульянов.

Спланировать свидание

Злоумышленники также пользуются повышенным спросом на организацию романтических вечеров на 14 февраля, предупредил Владимир Ульянов.

"Мошенники обещают спланировать сюрприз или свидание и получает предоплату. Но все заканчивается только тем, что они анонсируют услугу, но не оказывают ее и лишь крадут деньги", – объяснил он.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется использовать проверенные площадки, которые занимаются подготовкой праздничных мероприятий. Плюс как минимум стоит заключать договор с условием постоплаты, посоветовал эксперт.

Вам сюрприз!

Не менее распространено мошенничество с оповещением о подарке от анонимного доброжелателя, напомнил эксперт Александр Дворянский.

"Понятно, что во время праздника молодой человек или девушка ожидают, что их поздравят и пришлют сюрприз, а потому доверяют сообщениям или звонкам", – пояснил эксперт.



Александр Дворянский директор по информационной безопасности ГК "Элемент" В таких случаях мошенники намерены получить от жертвы информацию – например, данные банковской карты и код CVV для оплаты доставки. Причем речь, как правило, идет о довольно небольшой сумме. Однако в результате со счета похищаются все средства.

Чтобы защитить себя, следует иметь в виду, что аферисты часто пытаются связаться с жертвами через мессенджеры, уточнил Дворянский. Кроме того, поскольку сообщения или звонки от них поступают с незнакомых номеров, рекомендуется устанавливать их принадлежность через интернет-базы.

Он пояснил, что официальные компании, как правило, всегда обеспечивают обратную связь и сразу дают ответ на подобные вопросы.