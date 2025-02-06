Эксперт Вураско предупредил россиян об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

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Россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Эксперт Александр Вураско в беседе с RT заявил, что в это время учащаются случаи мошенничества с фальшивыми свиданиями.

"Мошенники, выдающие себя за девушек, будут пытаться познакомиться с мужчинами в популярных приложениях для знакомств или в социальных сетях. Они используют чужие фотографии из социальных сетей или создают их с помощью нейросетей", – отметил эксперт.

Аферисты могут попросить собеседника перейти по подозрительной ссылке для якобы бронирования или оплаты билетов на различные мероприятия. Злоумышленники утверждают, что у них уже есть один билет, поэтому призывают жертву забронировать свободное место рядом.

После оплаты лжесобеседница пропадает, а деньги переходят в руки мошенников. Часто на таких сайтах специально оставляют якобы одно свободное место, чтобы человек не успел подумать и скорее купил билет.

"Помимо сайтов, активно появляются и фейковые страницы в социальных сетях или мессенджерах, предлагающие различные подарки по крайне привлекательной цене. Схемы не меняются уже многие годы и продемонстрировали свою эффективность", – заявил аналитик.

Вураско призвал пользоваться исключительно официальными сайтами и обязательно проверять их точный адрес через поисковую систему. Кроме того, нельзя переводить деньги незнакомцам или оплачивать товары и услуги на непроверенных интернет-ресурсах.

Эксперт посоветовал не рассказать незнакомым людям и не вводить на подозрительных сайтах свои личные данные, логины, пароли, а также коды двухфакторной аутентификации. Также необходимо всегда использовать антивирус, заключил специалист.

Ранее аферисты стали просить у россиян единовременную оплату НДФЛ под предлогом якобы аутентификации или регистрации в системе работодателя. В МВД подчеркивали, что налоговым агентом является работодатель, поэтому работник не должен сам оплачивать этот налог при трудоустройстве, так как НДФЛ удерживается из зарплаты после ее начисления.

