РКН: большинство утечек в 2024 году произошло у компаний в сфере торговли и оказания услуг

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В 2024 году наибольшее количество утечек персональных данных зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и услуг. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН) сообщает ТАСС.

"За текущий год ведомство выявило 135 случаев утечек, которые затронули более 710 миллионов записей. Основная часть инцидентов связана с компаниями из сферы торговли и услуг", – отметили в РКН.

По фактам нарушений суды назначили штрафы, общая сумма которых в 2024 году составила 2 миллиона рублей.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о уязвимости системы "умный дом" перед преступниками. Мошенники, в частности, могут получить доступ к системе и начнут собирать данные, а также смогут вмешиваться в управление устройствами и подключаться к микрофону. Также утечка данных возможна на стороне разработчика "умного дома".

