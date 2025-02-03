МВД предупредило об использовании мошенниками акции Wildberries

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Мошенники изменили акцию Wildberries и разместили ее на поддельном домене gift-wildberries.ru. Об этом сообщает телеграм-канал УБК МВД РФ.

Как говорится в сообщении, в оригинальной акции от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4 тысячи рублей. Однако злоумышленники предлагают авторизоваться в аккаунте маркетплейса и предоставить им доступ к личному кабинету.

Сайт с поддельной акцией был оперативно заблокирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ. Отмечается, что всего за 2024 год компания выявила и заблокировала более 3 тысяч фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.

Ранее хакеры взломали официальный аккаунт маркетплейса Ozon в соцсети "ВКонтакте". Пользователи сообщили, что видели сообщения с тестом: "Ozon раздает деньги в честь годовщины". Для получения нужно было якобы перейти по ссылке и оплатить пошлину. Таким способом мошенники могли получить возможность списать с карты жертвы все средства.