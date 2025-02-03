РЖД предупредили о мошеннической рассылке в соцсетях

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Представители компании РЖД предупредили, что мошенники начали рассылать сообщения от лица организации в социальной сети "ВКонтакте" (VK). Пост об этом пресс-служба компании опубликовала на официальной странице в этой же сети.

"Если вы получили сообщение от лица РЖД, но не от данного аккаунта, просим не отвечать на него, не переходить по ссылкам и не передавать никакие данные", – призвали пользователей представители компании.

В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" позднее сообщили, что мошеннические сообщества, которые действовали от лица РЖД, были оперативно заблокированы.

До этого хакеры взломали официальный аккаунт маркетплейса Ozon в соцсети "ВКонтакте". На это обратили внимание пользователи. Они сообщили, что видели сообщения с тестом: "Ozon раздает деньги в честь годовщины". Для получения нужно было якобы перейти по ссылке и оплатить пошлину. Таким способом мошенники могли получить возможность списать с карты жертвы все средства.

Между тем злоумышленники начали рассылать пользователям Android вирусы под видом свадебных приглашений. Преступники распространяют их через личные и групповые чаты в мессенджерах, требуя установить APK-файл. На самом деле в документе содержится троян Tria, который крадет данные из самих мессенджеров, СМС и e-mail писем.