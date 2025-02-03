Эксперт Елфимов: мошенники стали угрожать компаниям письмами от имени ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ. В них сообщается о начале проверки предприятия из-за якобы связей сотрудников с иноагентами, финансирующими ВСУ, заявил эксперт Евгений Елфимов.

"Также в числе указываемых в письма поводов для проверки – "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения", – передает слова Елфимова РИА Новости.

Кроме того, в подобных письмах часто говорится о том, что проверяемым работникам нужно сообщить о беседе с куратором по телефону без согласования точного времени. Злоумышленники утверждают, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, и угрожают, что против сотрудников, связанных с иноагентами, возбудят уголовные дела, пояснил эксперт. Со слов Елфимова, затем мошенники могут обвинить жертву в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке и запросить перевод денег, чтобы якобы решить вопрос.

Собеседник агентства отметил важность проверки адреса отправителя при получении таких писем. Например, сообщения от российских госорганов отправляются с доменов gov.ru, fssp.ru, nalog.ru. Если в домене допущена ошибка, то такое письмо должно насторожить, указал эксперт.

При разговоре по телефону внимание стоит обращать на то, требует ли собеседник срочных действий. Госорганы обычно действуют в рамках строгой процедуры, уточнил Елфимов.

Между тем в России мошенники стали звонить гражданам и убеждать в том, что их банковские счета якобы взломаны. Для сбережения средств они сообщают, что нужно срочно купить золотой слиток и передать его курьеру для доставки в безопасное место. В результате жертва лишается не только денег, но и золота.