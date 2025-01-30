Юрист Русяев: мошенники обманывают россиян на деньги, предлагая диеты и планы питания

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Мошенники начали активно предлагать диеты и планы питания, которые обещают быстрый результат, за деньги. Об этом рассказал "Газете.ру" юрист Илья Русяев.

Он объяснил, что злоумышленники добавляются в друзья в социальных сетях и рекламируют персонализированные диеты. После перехода по отправленной ссылке предлагается оформить подписку за небольшую сумму. Однако, по словам эксперта, вместо разовой оплаты с банковской карты начинают списываться более крупные суммы, а отменить подписку практически нереально.

Юрист добавил, что одним из вариантов обмана жертв также стало использование фальшивых приложений или чат-ботов в мессенджерах для контроля питания и отслеживания физической активности. Сервисы предлагают оформить премиум-подписку, запрашивая конфиденциальные данные пользователя. Так мошенники получают доступ к финансовым средствам жертвы или могут использовать данные в незаконных действиях.

Нередко, по словам источника, под видом рекомендаций от врачей и диетологов в Сети публикуется реклама "суперпродуктов" и специализированных средств для похудения, которые бесполезны и даже опасны для здоровья. Так злоумышленники пользуются желанием жертвы быстрого достижения результата, отмечается в материале.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется тщательно проверять информацию в интернете, не переходить по ссылкам от подозрительных пользователей, а также не вводить данные с банковской карты на спорных сайтах.

Между тем МВД предупредило россиян о схеме мошенничества, связанной с дубайским шоколадом. Злоумышленники создают фейковые сайты компаний-производителей, например Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, с помощью которых выманивают конфиденциальную информацию жертв.

Ведомство напомнило, что у Fix Dessert Chocolatier нет онлайн-магазина и официальных аккаунтов социальных сетей по продаже продукции фирмы.