Депутат ГД Гаврилов: мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью СБП

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Мошенники стали обманывать россиян, призывая их погасить штрафы и пени при помощи системы быстрых платежей (СБП), сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата ГД Сергея Гаврилова.

Жертве приходит якобы официальное письмо от ведомства, где сообщается о задолженности. Человека пугают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты пени, поэтому его заставляют заплатить названную сумму по СБП.

Для убедительности аферисты ссылаются на различные законодательные акты либо пишут о якобы скидках, которые действуют только сейчас или при такой форме оплаты. В действительности в QR-коде содержатся другие данные о получателе, из-за чего деньги жертвы уходят злоумышленникам.

"СБП не предусматривает автоматического расчета пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг. Если вы видите в уведомлении ссылки или QR-коды, нужно убедиться, что они ведут на официальный ресурс, прежде чем производить оплату", – призвал депутат.

В свою очередь, эксперт Алла Храпунова рассказала, что особую популярность эта схема получает с ноября по январь каждого года, так как 1 декабря отмечается установленный срок оплаты налогов, а граждане обычно доверяют сообщениям о наличии неких задолженностей.

"Письмо оформляется максимально похоже на официальную рассылку от ФНС. Причем письма посылаются иногда от имени якобы Налоговой инспекции, иногда – ФССП", – заметила она.

Кроме того, мошенники могут призывать граждан заплатить задолженность по кредитам или штрафам. В этих случаях также может использоваться поддельный QR-код. Храпунова отметила, что настоящий код нельзя подделать, так как он уникальный. Человек, по ее словам, всегда может проверить данные платежа перед подтверждением перевода.

"Жертвы такого обмана просто невнимательны. Сейчас, безусловно, многие торопятся, не уделяют достаточного внимания как сообщениям от банка (а в них часто бывает важная информация), так и содержанию "окошек", предваряющих платежи", – подчеркнула эксперт.

Самым главным правилом защиты от такого рода мошенничества является перепроверка данных о задолженности на сайтах в официальных приложениях ФНС или портала госуслуг.

Кроме того, россиянам стоит сразу обращаться в ФСБ, если мошенники прислали деньги в благодарность за якобы помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а потом стали шантажировать, сообщает News.ru.

"Ответственность за входящие денежные операции гражданин никоим образом не несет, а своевременное извещение правоохранительных органов исключит потом неприятные допросы, так как денежные средства, которые поступили, могли быть, в свою очередь, тоже похищенными", – подчеркнул правозащитник Михаил Салкин.

Самое главное, уверен Салкин, не поддаваться на шантаж и не отправлять преступникам деньги, коды или пароли.

Ранее аферисты стали маскироваться под сотрудников сервиса поддержки Telegram при помощи "секретных чатов". Жертву приглашают в чат, который нельзя удалить или переслать из него сообщения. Злоумышленники пугают человека удалением учетной записи и призывают перейти по ссылке. В итоге жертва вводит свои данные и самостоятельно передает доступ к аккаунту злоумышленникам.

