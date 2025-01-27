Эксперт Храпунова: мошенники стали отправлять пользователям Telegram фишинговые ссылки

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Мошенники стали маскироваться под сотрудников сервиса поддержки Telegram при помощи "секретных чатов", куда приглашают пользователей и отправляют фишинговые ссылки. Об этом рассказала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

Такой вид чатов нельзя удалить, а иногда не получается сделать скриншот или переслать послание модератору мессенджера или другому человеку, указала эксперт. Злоумышленники пугают человека якобы удалением учетной записи и призывают перейти по ссылке.

"Введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам. В их распоряжении окажутся список контактов, личные данные, фото, видео, аудиосообщения. Все это в дальнейшем будет использовано мошенниками для обмана как самой жертвы через другие форматы, так и ее близких и знакомых", – отметила Храпунова.

Для защиты своего аккаунта специалист призвала обратить внимание на название чата – у настоящего сервиса поддержки оно будет таким же, как и у самого мессенджера. Рядом с его названием будет стоять синяя галочка, означающая верификацию. Этот аккаунт нельзя заблокировать, но и сами сотрудники не будут создавать секретных диалогов, заключила специалист.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники рассылают в Telegram троян в формате apk-файла, замаскированного под видео. Преступники присылают жертве сообщение, сопровождая это комментарием "Это ты на видео?". Человек скачивает файл и устанавливает приложение, зараженное трояном Mamont. С этого момента вирус считывает push-уведомления, СМС, а также получает доступ к личным данным пользователя.

