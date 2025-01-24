МВД предупредило о замаскированном вирусе Mamont в Telegram

Фото: 123RF/diy13

Мошенники рассылают в мессенджере Telegram троян в формате apk-файла, замаскированного под видео, на котором якобы запечатлена жертва. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют опасные файлы в сообщениях, которые начинаются со слов "Это ты на видео?". Также слово "видео" может быть указано в самом названии файла, хотя в действительности это вредоносное приложение. Такая рассылка направлена на разные категории населения, в том числе военных.

При открытии подобных файлов на устройство жертвы устанавливается зараженное трояном Mamont приложение. Вирус может считывать push-уведомления, СМС, получать доступ к фотографиям из галереи, а также автоматически рассылать опасный файл всем контактам пользователя в Telegram.

Основная цель мошенников – получение доступа к платежным данным жертвы и использование персональной информации в преступных схемах. В МВД призвали воздержаться от открытия неизвестных файлов во избежание заражения устройства и утечки данных.

Между тем использование телеграм-каналов стало одним из самых быстрорастущих направлений для найма сотрудников, рассказала "Газете.ру" эксперт Екатерина Зеленкова. По ее словам, в мессенджере рекрутеры и компании могут напрямую взаимодействовать с кандидатами, минуя длительные процессы, что особенно важно для быстрорастущих компаний, которым надо оперативно закрывать вакансии.

Преимуществом телеграм-каналов она назвала скорость и удобство. Работодатели могут публиковать вакансии с минимальным описанием, а претенденты – сразу отправлять резюме или задавать вопросы в чатах. Также многие каналы стали платформами для поиска фрилансеров, что делает их привлекательными для молодых специалистов и представителей креативных индустрий, пояснила Зеленкова.

Помимо этого, формат мессенджера позволяет достичь высокой вовлеченности аудитории. Подписчики видят посты в режиме реального времени, что увеличивает шансы быстро найти подходящего сотрудника.

В качестве примера эксперт привела появление каналов, ориентированных на отдельные отрасли. Каждый из них становится нишевым пространством, где работодатели могут находить специалистов. Крупные компании тоже создают свои телеграм-каналы, где размещают вакансии и рассказывают о корпоративной культуре, пояснила собеседница издания.

"Несмотря на очевидные преимущества Telegram, этот инструмент не всегда подходит для отбора сотрудников на сложные позиции, требующие детального анализа навыков и компетенций. Кроме того, без четкой системы фильтрации вакансии могут стать недоступными для подходящих кандидатов из-за большого объема информации", – отметила Зеленкова.

Однако эксперт считает, что популярность телеграм-каналов для найма специалистов будет только расти. В ближайшем будущем могут появиться автоматизированные боты и интеграции с HR-системами для упрощения отбора кандидатов.

Ранее в Москве разработали бесплатный сервис по защите от кибермошенников. Специально созданный телеграм-бот анализирует присланные скриншоты переписки, текстовое или голосовое сообщение, помогая определить, есть ли в нем признаки мошенничества. Работает сервис с применением искусственного интеллекта.