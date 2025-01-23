Мошенники начали атаковать детей в онлайн-играх

Мошенники не перестают совершенствоваться в способах обмана своих жертв и теперь используют онлайн-игры, чтобы выманивать деньги у детей. Они предлагают различные условия, на основании которых потом получают сведения о банковских картах родителей.

В 2024 году злоумышленники связались с девочкой, которая зашла в игру с маминого телефона. Сначала они направляли ей скриншоты с инструкциями, а потом потребовали денег и начали угрожать.

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