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23 января, 01:45

Безопасность

Мошенники начали атаковать детей в онлайн-играх

Мошенники начали атаковать детей в онлайн-играх

Аналитики выяснили, что школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

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Мошенники не перестают совершенствоваться в способах обмана своих жертв и теперь используют онлайн-игры, чтобы выманивать деньги у детей. Они предлагают различные условия, на основании которых потом получают сведения о банковских картах родителей.

В 2024 году злоумышленники связались с девочкой, которая зашла в игру с маминого телефона. Сначала они направляли ей скриншоты с инструкциями, а потом потребовали денег и начали угрожать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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