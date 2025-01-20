Эксперт Келлерманн предупредил россиян о мошеннической схеме с фальшивыми уведомлениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники стали использовать новую схему с поддельными уведомлениями о налоговой задолженности, сообщил эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн в беседе с RT.

Преступники воспользовались тем, что россияне ждут официальных уведомлений от ФНС, поэтому стали рассылать на почту, в мессенджеры и соцсети листки, внешне схожие с документами налоговой инспекции.

"Основная цель таких писем – заполучить деньги или персональные данные доверчивых граждан", – указал эксперт.

В них обычно говорится о якобы крупном долге, который требуется срочно оплатить. В противном случае гражданину грозят штрафами, арестом имущества или блокировкой счетов. Здесь же помещается ссылка, QR-код или реквизиты для оплаты задолженности.

"Человек, находясь в панике, может выполнить требования, не проверяя достоверность информации", – отметил Келлерманн.

Так, жертва оплачивает указанную сумму по СБП, и эти средства гарантированно попадают на счета злоумышленников. Кроме того, переход по подозрительным ссылкам может привести к установке вирусов и вредоносных программ, что ведет к похищению конфиденциальных данных.

"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы. Сообщите о факте мошенничества, предоставив все имеющиеся доказательства", – сказал специалист.

Эксперт призвал россиян быть внимательными к подобным письмам. Он напомнил, что официальные уведомления от ФНС рассылаются лишь через проверенные каналы.

Бумажные письма приходят заказной почтой, а электронные уведомления можно найти только в личном кабинете на официальном сайте ФНС либо на портале государственных услуг.

Ранее в МВД РФ призвали россиян защитить свои телеграм-аккаунты, установив двухфакторную аутентификацию. Обезопасить аккаунт также поможет функция отключения всех звонков через мессенджер с неизвестных номеров, а также запрет на добавление пользователя в разные группы.

