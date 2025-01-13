Юрист Соловьев: россиян ждут новые способы обмана с использованием ИИ в 2025 году

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В этом году россиян ждут новые способы обмана с использованием возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом RT заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По мнению эксперта, злоумышленники станут использовать в своих целях схемы с подарочными сертификатами, скидками, картами, лотереями и розыгрышами.

Соловьев предположил, что мошенники продолжат разрабатывать методы, которые бы минимизировали личное общение афериста с потенциальной жертвой, а хищения происходили бы в результате перехода по ссылкам, ввода кодов из СМС, уязвимости банковских приложений и мессенджеров.

В свою очередь, в беседе с News.ru юрист Давид Адамс рекомендовал россиянам не отправлять голосовые сообщения знакомым и друзьям из-за возможности утечки данных и взломов. По его словам, получив доступ к аккаунту, злоумышленники находят голосовые сообщения, с помощью нейросетей подделывают голос жертвы, а затем делают рассылку с просьбами о деньгах или другими манипулятивными запросами.

Адамс считает, что нельзя передавать в голосовых сообщениях конфиденциальные данные – пароли, финансовую информацию или адреса. Для снижения риска несанкционированного использования голосовых сообщений их стоит удалять спустя время или настроить автоудаление, добавил он.

Юрист подчеркнул важность защиты учетных записей через двухфакторную аутентификацию. Он рекомендовал всегда перепроверять просьбы о помощи или передаче денег через звонок или другие каналы связи.

Между тем мошенники стали звонить москвичам под видом сотрудников школ. Они просят назвать код из СМС от аккаунта портала "Госуслуги" и утверждают, что это нужно для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте образования напомнили, что сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию, и призвали не предоставлять личные данные незнакомцам.