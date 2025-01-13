Сбербанк вскрыл работу университета для мошенников

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Сбербанк вскрыл работу университета по подготовке мошенников, обучавших в том числе хакеров для атак на российские компании. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые университеты. Сбер вскрыл работу одного такого учреждения", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Кузнецова, университет работал онлайн и набирал слушателей в даркнете. Он уточнил, что в университете есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены, а срок обучения составляет семь недель.

Топ-менеджер рассказал, что по данным Сбербанка, обучение прошли уже 10 тысяч человек, а хотели обучиться – 20 тысяч, однако в университете даже есть конкурс за места. Кузнецов отметил, что сегодня мошенничество является целой сферой теневой экономики, индустрией с большим количеством специализаций.

Ранее Кузнецов сообщил, что по оценкам Сбербанка, сумма похищенного мошенниками у россиян в 2024 году приблизительно равна 250–300 миллиардам рублей. Он рассказал, что сейчас в проработке находится вопрос создания единой национальной антифрод-платформы, с помощью которой можно будет оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.