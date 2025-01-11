11 января, 07:27Происшествия
Мошенники в 2024 году по оценке Сбербанка похитили у россиян 250–300 млрд руб
Фото: 123RF/kostsov
По оценкам Сбербанка, сумма похищенного мошенниками у россиян в 2024 году приблизительно равна 250–300 миллиардам рублей. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.
Кузнецов отметил, что прогнозы на 2025 год давать рано – сейчас все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству. Он уточнил, что сейчас в проработке находится вопрос создания единой национальной антифрод-платформы, с помощью которой можно будет оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
Ранее стало известно, что злоумышленники убедили 15-летнюю девочку отдать курьеру более 320 тысяч рублей. Сначала преступники представились ребенку сотрудниками сотовой компании и призвали продлить договор, получив код из СМС.
Затем мошенники заставили ее взять родительские сбережения и передать их прибывшему курьеру, якобы для размещения на безопасном счете. При этом преступники призвали ее снимать свои действия на камеру и запретили рассказывать кому-либо о происходящем.
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