В Москве задержаны 6 подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов РФ

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали в Москве шесть человек, которых подозревают в обмане пожилых людей из разных регионов РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, мошенники арендовали помещения для организации call-центров в Москве. Затем, как утверждает Волк, они звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками разных ведомств, убеждая получить компенсацию за ранее купленные лекарства. Для этого им якобы предлагалось оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. В результате пожилые люди переводили средства на указанные счета.

При задержании у злоумышленников провели обыски, во время которых были найдены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, средства связи и иные предметы. В отношении шести граждан возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере". Четырех фигурантов уже арестовали, а остальным была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас проводятся мероприятия по выявлению всех возможных эпизодов и соучастников данной схемы, уточнила Волк.

В Москве жертвами телефонных мошенников чаще становятся женщины, чем мужчины и организации. Так, за последние 8 месяцев 2024 года было выявлено более 33 тысяч потерпевших от хищений средств и более половины из них (18 311) были реализованы в отношении женщин. Остальные же были совершены против мужчин и организаций.

Больше всего влиянию мошенников были подвержены пенсионеры старше 66 лет – 6 191 потерпевший, а также женщины в возрасте 36–45 лет – 5 969 жертв. Среди женской аудитории, возраст которой составляет от 26 до 35 лет, пострадали от действий мошенников около 4 981 человека.

