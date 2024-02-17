Столичные полицейские задержали курьера мошенников, обманывавших пенсионеров

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Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в работе курьером на мошенников, обманывавших столичных пенсионеров. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры пишет Агентство "Москва".

По версии полицейских, ранее судимый 25-летний житель Новосибирска приехал в Москву, а позже в одном из мессенджеров нашел объявление о работе "криминальным курьером". Ему нужно было по указанию человека подъезжать к пенсионерам, забирать у них деньги, а потом отвозить их по адресам, получая с этого процент.

"Только за этой несложной работой скрывалось тяжкое преступление", – заявили в прокуратуре.

В частности, 82-летнего мужчину сначала обманул соучастник задержанного. Мошенник заявил, что пенсионеру нужно отдать все наличные деньги для "проверки". Курьер прибыл к одному из домов на Симоновском Валу и забрал у потерпевшего конверт с деньгами, отдав тому листок с имитацией "расписки банка", а потом скрылся.

Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение в мошенничестве. Суд учел позицию прокуратуры и заключил мужчину под стражу.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло. По ее информации, гражданам возмещают менее 10% похищенных средств.

Жертвами мошенников чаще всего становятся люди с повышенной тревожностью, дисциплинированностью, а также ведомые граждане, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он ранее рассказал в беседе с Москвой 24.

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