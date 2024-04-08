Мошенники похитили у пожилого москвича почти 14 млн рублей

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мошенники обманули 74-летнего жителя Москвы и похитили у него почти 14 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мужчине позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником сотовой компании, сообщил, что якобы истекает срок действия договора мобильной связи и нужно его продлить. Введенный в заблуждение пенсионер поверил ложной информации и продиктовал неизвестному код, поступивший по СМС", – уточнили в ведомстве.

Затем ему пришло другое сообщение с номером якобы представителя банка, на который ему надо было перезвонить. Злоумышленники заявили, что ему необходимо снять все накопления и перевести их на безопасные счета. Так продолжалось 4 месяца, за это время он лишился 10 миллионов рублей.

"Не остановившись, телефонные аферисты сообщили, что для завершения реструктуризации счета нужные еще денежные средства", – добавили там.

Поэтому пенсионер взял в долг у знакомых и перевел мошенникам еще почти 4 миллиона рублей. Сейчас установление причастных к преступлению находится на контроле Мещанской межрайонной прокуратуры.

В пресс-службе напомнили, что поступающие по СМС коды нельзя сообщать никому ни под какими предлогами. Также банки и сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги и куда-либо переводить их.

Ранее стало известно, что в Москве начали проверку по факту мошенничества в отношении 11-летней девочки. Она думала, что приобретает дополнительные функции в онлайн-игре, поэтому взяла телефон матери и перевела аферистам 300 тысяч рублей.