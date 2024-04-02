"Тинькофф" заявил, что мошенники начали признаваться в планах выманить деньги

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Телефонные мошенники начали сразу признаваться в намерении украсть средства жертв, чтобы вызвать их доверие к якобы сотрудникам полиции, с которыми они действуют сообща. Об этом сообщает "Тинькофф".

В банке рассказали, что мошенники звонят жертвам, сообщая об истечении срока действия договора на услуги связи. Для его продления злоумышленники требуют назвать код из СМС. После этого мошенники признаются в обмане.

Затем жертве начинают поступать звонки от якобы сотрудников полиции, портала "Госуслуги" и Финмониторинга. Они предлагают установить программу удаленного доступа. Однако замруководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Олег Замиралов отметил, что это делается для того, чтобы увидеть количество денег на счету жертвы. Более того, такие программы позволяют получить доступ к кодам, которые приходят на телефон.

По данным "Тинькофф", число мошенничеств по такой схеме за последнее время выросло в 3,5 раза. Одного из клиентов банка злоумышленники обманули на 1,5 миллиона рублей, однако он смог вернуть свои средства по программе "Защитим или вернем деньги".

Ранее стало известно, что мошенники просят россиян предоставить налоговую декларацию. К документу они просят приложить личные данные и данные банковской карты. Это делается для того, чтобы украсть средства с карт жертв.

