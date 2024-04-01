Эксперт Центробанка Стрелкова предостерегла россиян от заработка на онлайн-играх

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аферисты стали предлагать россиянам выгодно вложить деньги и заработать 100–200% за пару часов в экономической онлайн-игре. Однако от этого способа получения дохода предостерегла эксперт управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Центробанка РФ по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, мошенники предлагают россиянам в этой игре купить некий виртуальный предмет или персонажа и получать с этого заработок. Кроме того, как утверждает Стрелкова, они также просят поучаствовать в реферальной программе – приведи друга и получи дополнительный доход. Однако при попытке вывести средства человека попросят сперва оплатить налог на доход, а после перечислить комиссию менеджеру и процент по игре, уточнила специалист.

В результате эксперт предупредила, что до выплат денег дело не дойдет и человек просто останется без средств. Чтобы не попасть на уловку аферистов, Стрелкова посоветовала внимательнее отнестись, если в игре отсутствует соревновательный элемент, а упор делается на гарантированный заработок от покупки персонажей, недвижимости.

Она уточнила, что ЦБ старается блокировать подобные проекты, а также "рейтинговые" сайты, которые продвигают таких аферистов.

Ранее Центробанк РФ предупредил о новой схеме мошенничества. В материале уточняется, что мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах. Для этого они просят перейти по ссылке и оставить личные данные и данные банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика. В результате информация используется для кражи средств.

