ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через предложение сделать налоговую декларацию

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Центробанк РФ предупредил о новой схеме мошенничества с помощью предложения сделать налоговую декларацию по ссылке. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

В материале уточняется, что мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах. Для этого они просят перейти по ссылке и оставить личные данные и данные банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика. В результате информация используется для кражи средств.

В ЦБ рекомендовали россиянам игнорировать такие письма и не переходить по ссылкам. Там пояснили, что налоговые органы не рассылают подобные сообщения, поскольку россияне должны подать декларацию о доходах за прошлый год самостоятельно.

Проверить наличие задолженностей можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика".

Ранее экономист Анатолий Фарафонов рассказал, что отчитаться о доходах за прошедший год должны нотариусы и адвокаты, индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые продали в прошлом году недвижимость или автомобиль. Сделать это нужно до 2 мая. В случае отказа россиянам может грозить штраф.

