Россияне смогут использовать налог на вклады для получения вычетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России гражданам в этом году будет необходимо впервые выплатить налог на доходы по вкладам. Однако этот сбор поможет получить социальный, имущественный и инвестиционный вычет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Для получения компенсации человек должен быть гражданином РФ, а также ему необходимо направить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, где будет зафиксирован доход, включая с процентов по вкладам. Кроме того, россиянин будет должен указать сумму НДФЛ к уплате, которую нужно рассчитать самому, и уточнить данные для получения вычета.

При этом юрист Жанна Супряга предупредила, если человек не направит заявление через личный кабинет о возмещении компенсации, то ФНС будет высчитывать налог по доходам с процентов по вкладу в общем порядке и пришлет уведомление пользователю. Вернуть излишне уплаченный сбор могут в течение трех лет.

В свою очередь, член Совета молодых ученых РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Гейнц считает, что налоговый вычет является эффективной мерой поддержки, которая мотивирует при трудоустройстве сделать выбор в пользу официальной зарплаты. Так, за 2022 год россияне вернули около 2,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии ЛДПР внесут в Госдуму проект закона об увеличении налогового вычета с одного до двух миллионов рублей с получаемой суммы за продажу жилой недвижимости. Отмечается, что по действующим нормам вычет в размере одного миллиона рублей распространяется на доход, который был получен при продаже жилья, тем самым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается с суммы, оставшейся после вычета.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что налоговый вычет при продаже жилья является хорошо зарекомендовавшим себя механизмом. По его словам, за счет вернувшихся денег люди делали ремонт, покупали мебель, вносили сумму за ипотеку.



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