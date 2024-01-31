31 января, 15:59События
Москва 24: специалисты расскажут, кто и как должен декларировать доходы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Декларационная кампания – 2024. Об основных требованиях к декларированию доходов граждан за 2023 год и новом порядке получения социальных налоговых вычетов".
Какие виды доходов облагаются налогом? Как правильно составить декларацию? Об этом и многом другом расскажут:
- заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Москве Татьяна Мазова.
Смотрите прямую трансляцию 1 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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