Консультации о декларировании доходов проведут для москвичей в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В феврале, марте и апреле 2024 года в столичных офисах "Мои документы" для физических лиц проведут консультации по налоговым вопросам. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

На консультациях москвичи смогут узнать о декларации доходов за 2023 год, получении имущественных и социальных налоговых вычетов, заполнении налоговой декларации по НДФЛ в личном кабинете.

Более того, специалисты столичных налоговых инспекций расскажут о том, как получить льготы по имущественным налогам физлиц и узнать о наличии задолженности или переплаты.

Ознакомиться с графиком встреч можно на сайте ФНС.

До этого стало известно, что рост ключевой ставки Центробанка РФ с 15 до 16% не скажется на налоге, который взимается с дохода от вкладов россиян по итогам 2023 года. Это связано с тем, что лимит, необлагаемый налогом, рассчитывается как 1 миллион рублей, помноженный на максимальный показатель ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.



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