В России планируют отменить налог на длинные вклады

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В Совфеде поддержали идею об отмене налога на вклады от трех лет. Такая мера будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Совфеда Николая Журавлева.

Он сообщил, что из-за высокой ключевой ставки в данный момент наблюдается крайне мало длинных вкладов. Так, банки предлагают клиентам высокие проценты по коротким продуктам.

Отмечается, что впервые россияне должны будут заплатить сбор в этом году по итогам 2023 года. Для расчета необлагаемой налогом суммы необходимо умножить 1 миллион рублей на максимальное значение ключевой ставки в течение года, когда были получены проценты. С дохода выше этого уровня нужно будет заплатить НДФЛ 13%.

Представители российских банков поддержали данную инициативу, отметив, что она будет стимулировать интерес граждан к таким инструментам и поможет привлечь длинные деньги в экономику.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, отдаваемые на благотворительность. Соответствующее предложение он направил кабмину.

До этого в министерстве финансов РФ сообщили, что введение налога на сверхприбыль в отношении крупных организаций являлось разовой мерой, поэтому ведомство не планирует вновь взимать с них плату.

"Деньги 24. Итоги": российские банки могут снизить ставки по вкладам