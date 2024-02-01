В ГД предложили освободить от НДС отдаваемые на благотворительность продукты

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Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, отдаваемые на благотворительность. Предложение он направил кабмину, передает газета "Ведомости".

Он считает, что поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России. Будут затронуты все виды продуктов, кроме подакцизных, – фрукты, макароны, детское питание, овощи, крупы, ягоды, соки, хлеб, вода, чай и кофе, говорится в сообщении.

Отмечается, что товары должны передаваться НКО, которые занимаются помощью населению. При этом общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории товаров у компании. Договор или контракт о передаче товаров, соответствующий акт станут подтверждением права на освобождение от НДС.

По словам Метелева, у некоторых людей не хватает денег на еду, поэтому и предлагается соответствующий закон. Он также добавил, что магазины в промышленных масштабах утилизируют товары.

Подчеркивается, что, согласно действующим нормам, ретейлерам выгоднее именно утилизировать продукты с истекающим сроком годности, а не отдавать их на благотворительность из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Раньше они были обязаны выплачивать и налог на прибыль.

Как заметил представитель сети "Магнит", утилизация продуктов выходит в 2,5–3 раза дешевле фудшеринга. Компании массово не занимаются им из-за налоговых ограничений, отмена НДС позволила бы им участвовать в акциях благотворительности системно и в больших объемах, заявил представитель X5 Group.

Ранее стало известно, что ретейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, и бесплатно раздавать их пенсионерам и социально незащищенным гражданам. Согласно исследованиям, объем пищевых отходов в России составляет 17 миллионов тонн в год, их стоимость оценивается в 1,6 триллиона рублей.

До этого результаты опроса показали, что россияне поддерживают фудшеринг и разделяют его глобальную цель. В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 70 лет из разных субъектов РФ.

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