Россияне поддерживают передачу продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся – опрос

Фото: Михаил Танюхин

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Россияне поддерживают движение "фудшеринг" (передача продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. – Прим. ред.) и разделяют его глобальную цель. Об этом свидетельствуют результаты опроса бренда "Любятово" (ГК "Черноголовка").

В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 70 лет из разных субъектов РФ.

По результатам опроса, 49% опрошенных не знакомы с термином "фудшеринг". 28% слышали о таком понятии, но не смогли бы объяснить его значение. Осведомленность не зависит от возраста или места жительства респондентов.

Однако, когда опрошенные узнали о движении, большинство оценили его положительно. 77% респондентов разделяют глобальную цель фудшеринга — спасти пригодные продукты питания от утилизации и передать их тем, кто действительно нуждается в помощи.

67% ответили, что относятся к брендам, которые принимают участие в благотворительном движении, лучше, чем к тем, кто просто утилизирует еду. Кроме того, абсолютное большинство отвечавших (78,8%) выразили поддержку инициативе по законодательному закреплению за производителями и магазинами обязанности передавать еду нуждающимся людям.

По словам специалиста по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ООО "Любятово" Татьяны Бушковой, результаты опроса свидетельствуют о потребности населения в благотворительных инициативах.

"Но при этом мы видим, что у них не хватает информации. Именно поэтому "Любятово" вместе с банком еды "Русь", первой фудшеринговой организацией и самым крупным банком еды в стране, собрали блогеров и СМИ, чтобы вместе примерить на себя роль волонтеров и узнать, как устроен фудшеринг на практике", – заявилa Бушкова.

По ее словам, на совместной фасовке сотрудники компании и блогеры подготовили наборы еды и развезли их нуждающимся людям, что поспособствовало распространению информации о фудшеринге, его социальной значимости и технологиях.

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