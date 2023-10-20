20 октября, 16:42Общество
Россияне поддерживают передачу продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся – опрос
Фото: Михаил Танюхин
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Россияне поддерживают движение "фудшеринг" (передача продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. – Прим. ред.) и разделяют его глобальную цель. Об этом свидетельствуют результаты опроса бренда "Любятово" (ГК "Черноголовка").
В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 70 лет из разных субъектов РФ.
По результатам опроса, 49% опрошенных не знакомы с термином "фудшеринг". 28% слышали о таком понятии, но не смогли бы объяснить его значение. Осведомленность не зависит от возраста или места жительства респондентов.
Однако, когда опрошенные узнали о движении, большинство оценили его положительно. 77% респондентов разделяют глобальную цель фудшеринга — спасти пригодные продукты питания от утилизации и передать их тем, кто действительно нуждается в помощи.
67% ответили, что относятся к брендам, которые принимают участие в благотворительном движении, лучше, чем к тем, кто просто утилизирует еду. Кроме того, абсолютное большинство отвечавших (78,8%) выразили поддержку инициативе по законодательному закреплению за производителями и магазинами обязанности передавать еду нуждающимся людям.
По словам специалиста по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ООО "Любятово" Татьяны Бушковой, результаты опроса свидетельствуют о потребности населения в благотворительных инициативах.
"Но при этом мы видим, что у них не хватает информации. Именно поэтому "Любятово" вместе с банком еды "Русь", первой фудшеринговой организацией и самым крупным банком еды в стране, собрали блогеров и СМИ, чтобы вместе примерить на себя роль волонтеров и узнать, как устроен фудшеринг на практике", – заявилa Бушкова.
По ее словам, на совместной фасовке сотрудники компании и блогеры подготовили наборы еды и развезли их нуждающимся людям, что поспособствовало распространению информации о фудшеринге, его социальной значимости и технологиях.
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