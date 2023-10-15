Собянин: производство продуктов в Москве в этом году выросло почти на 30%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 250 предприятий выпускают продукты питания в Москве. В этом году их производство увеличилось почти на 30%, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промкомплекса – он дает налоговые льготы и другие преференции", – отметил он.

По словам мэра, многие производители задействованы в программе "Сделано в Москве". На ее портале присутствует более 4 000 брендов и 16,5 тысячи товаров.



"Мы привлекаем их к участию в фестивалях, ярмарках, продвигаем на маркетплейсах", – написал градоначальник.

Также Собянин поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал им процветания.

Ранее стало известно, что с начала года Москва одобрила льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До этого московская компания создала оборудование для безопасной перевозки вакцин. Прибор устанавливается на контейнер с грузом и отслеживает показатели безопасности. В рамках тестирования разработка уже показала высокую эффективность.

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