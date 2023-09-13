Правительство РФ повысило сумму первого взноса по льготной ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России увеличило сумму первичного взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%. Об этом сказано в постановлении, размещенном на портале правовой информации.

Повышение первого взноса затронет все льготные программы – с господдержкой под 8%, семейную, IT-ипотеку и сельскую.

Само постановление датировано 9 сентября, а размещено на портале 12 сентября. По правилу документы вступают в силу через семь дней после публикации.

Кроме того, в постановлении также сказано об уменьшении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ.

Ранее сообщалось, что верхнюю планку по кредиту на дальневосточную ипотеку увеличат до 9 миллионов рублей к Новому году для тех, кто желает приобрести жилье площадью более 60 квадратных метров.

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