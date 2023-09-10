Росреестр назвал декабрь самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Декабрь является самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве. Об этом пишет RT со ссылкой на Росреестр.

В ведомстве уточнили, что лидирующую позицию в объеме продаж всей строящейся жилой недвижимости (53% в декабре 2022 года и 54% в июле 2023 года) занимают малогабаритные квартиры, это студии до 38 квадратных метров и однокомнатные квартиры до 46 "квадратов".

При этом двухкомнатные квартиры до 78 квадратных метров составили примерно 35% от объема продаж жилых новостроек. Показатель был одинаковым в декабре прошлого года и в июле текущего.

Отмечается, что трехкомнатные квартиры до 100 "квадратов" приобретали 8–10% покупателей. В июле 2023 их продажи снизились, чаще стали выбирать студии до 38 "квадратов".

В сообщении объяснили, что это может быть связано с доходами населения и имеющимся на рынке недвижимости предложением (много небольших квартир в строящихся домах). В Росреестре также предположили, что столичная недвижимость является надежным источником для инвестирования и сбережения денежных средств.

Ранее новостройку из четырех корпусов с подземным паркингом возвели и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Ее построили по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

До этого два жилых дома, которые включены в первый этап реновации, расселили в столичном районе Лианозово. В новые квартиры въехали более 100 семей.

Более 47 тыс москвичей переедут в новые квартиры по итогам 2023 года