Два дома по программе реновации расселили в Лианозове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых дома, которые включены в первый этап реновации, расселили в столичном районе Лианозово. В новые квартиры въехали более 100 семей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый этап программы, рассчитанный до конца следующего года, завершили в районе досрочно, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что новый дом располагается по адресу Илимская улица, 7. Новостройку передали под заселение в марте 2022 года.

Еще три дома, участвующих в программе, начнут расселять в рамках второго этапа с 2025 по 2028 год. Возведение новостройки для участников программы уже началось, заключили на сайте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках реализации программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

До этого в столичном районе Солнцево началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.

Первый этап программы реновации досрочно завершился в столичном Лианозове