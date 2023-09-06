Строительство трех корпусов по программе реновации началось в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Солнцево началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Три корпуса переменной этажности будут объединены подземной парковкой. Фасады зданий покроют двух- и трехслойными навесными панелями пастельных оттенков и облицуют кирпичом. Входные группы оформят витражным остеклением.

В доме расположатся 357 квартир, 96 из которых будут однокомнатными, 202 – двухкомнатными, 54 – трехкомнатными и пять – пятикомнатными. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах корпусов разместятся социальные, культурные и коммерческие объекты. Территорию новостройки благоустроят и озеленят, для юных жителей оборудуют детскую площадку, для взрослых – зону отдыха.

До этого стало известно, что на Свободном проспекте в столичном районе Новогиреево ввели в эксплуатацию первый дом, построенный по программе реновации. Новостройка рассчитана на 200 квартир, четыре из которых приспособлены для маломобильных групп населения. Первый этаж дома отведен под нежилые помещения: магазины, кафе, пункты выдачи товаров и другие.



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