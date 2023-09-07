Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках реализации программы реновации. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

"С начала года переезд начали свыше 26 000 человек. В целом за этот год в новостройки планируют переехать больше 47 000 москвичей", – говорится в его публикации.

Мэр Москвы обратил внимание, что более половины жителей столицы, которые должны заселиться в этом году в новые квартиры, уже находятся в процессе переезда.

По словам Собянина, расселение 834 домов старого жилого фонда началось с того момента, как в городе приступили к реализации программы реновации. Новое жилье было предоставлено 87 100 москвичам, уточнил он.

Ранее градоначальник сообщил, что в Новогирееве по программе реновации расселят 72 дома. В устаревших пятиэтажках проживают порядка 16 тысяч человек. На этапе подготовки к строительству в районе находятся еще три дома.

В свою очередь, в районе Перово началось проектирование и строительство 18 жилых домов в рамках программы реновации. В стадии строительства находятся уже 12 объектов. Их жилая площадь составляет 157 тысяч квадратных метров. В стадии проектирования находятся 6 объектов площадью 93 тысячи "квадратов".



Собянин: более 209 тыс. жителей ВАО получат новые квартиры по программе реновации