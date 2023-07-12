Собянин: первый дом по программе реновации в Новогирееве будет готов в конце июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый в Новогирееве дом по программе реновации достроят до конца текущего месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Первый дом по программе реновации в (районе) Новогиреево будет готов в конце июля. В новостройке на Свободном проспекте оборудуем 200 квартир с чистовой отделкой и подземный паркинг", – написал мэр, отметив, что в дом переедут жители двух соседних пятиэтажек.

Он добавил, что отделка дома будет выполнена из вентилируемых фасадов. В здании предусмотрят автоматизированные системы контроля и учета потребления энергии. Прилегающую к новостройке территорию благоустроят.

Кроме того, Собянин напомнил, что сейчас в районе в процессе подготовки к строительству находятся еще три дома. Они будут располагаться на Утренней и Мартеновской улицах.

В течение ближайших десяти лет в Новогирееве планируется расселить 72 ветхих здания, в которых проживают порядка 16 тысяч человек, подытожил градоначальник.

Ранее строительство дома по программе реновации началось в столичном районе Бирюлево Западное. Здание расположится в Булатниковском проезде и будет рассчитано на 128 квартир.

