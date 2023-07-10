Путин подписал закон об ускорении процедуры переселения по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон об ускорении процедуры переселения граждан в рамках программы реновации в Москве. Так, отныне срок заключения договора о переходе права собственности будет составлять 30 дней, а не 90.

Кроме того, сокращается и срок, в пределах которого собственник жилья, подлежащего сносу, может подать заявление на получение денежного возмещения или предоставление ему в собственность равноценного жилья.

Также, согласно закону, Москва получает право на управление за свой счет частью национального парка "Лосиный остров", которая расположена в пределах города. А изъятие объектов для нужд реновации будет проводиться в рамках специального закона, действующего только в столице.

Также документ затрагивает вопрос судебных споров, возникающих при реализации программы реновации. Споры о размере возмещения стоимости изымаемого имущества и споры об изъятии имущества будут рассматриваться по отдельности. В первом случае размер компенсации будет зависеть от оценки самого объекта и убытков, связанных с его изъятием.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 30 жилых домов по программе реновации. Это порядка порядка 9,1 тысячи квартир общей площадью около 530 тысяч квадратных метров. Лидером по вводу стал СВАО, где подготовили шесть домов.



Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации