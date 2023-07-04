30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года

Фото: stroi.mos.ru/Фонд Реновации

30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года в Москве. Информация об этом появилась на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Отмечается, что это составляет около 530 тысяч квадратных метров жилой площади или порядка 9,1 тысячи квартир. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, там подготовили шесть домов. Следом идут южный и северный административные округа с пятью домами в каждом.

"В июне введено четыре многоквартирных жилых объекта на 1 304 квартиры в районах Лефортово, Метрогородок, Южное Медведково и Нагатинский Затон", – поделился руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации ввели в Лефортове. Новостройка располагается на Шепелюгинской улице. В доме 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 21 трехкомнатная и две пятикомнатные квартиры.

До этого жилой дом по программе реновации начали возводить в Бескудниковском районе. Внешняя отделка здания будет выполнена с использованием искусственного декоративного камня "под кирпич" и фиброцементных панелей.

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща