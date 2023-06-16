Жилой дом по программе реновации начали возводить в Бескудниковском районе

Фото: Депстрой

В Бескудниковском районе Москвы начали строить дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2024 году", – отметил он.

Дом строят на Бескудниковском бульваре. Проектом предусмотрено возведение новостройки переменной этажности. В ней расположатся 186 квартир: 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Одна квартира будет оборудована для маломобильных жильцов.

Внешняя отделка здания будет выполнена с использованием искусственного декоративного камня "под кирпич" и фиброцементных панелей. Дом оснастят системами видеонаблюдения и охраны.

Прилегающую к дому территорию благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Для юных жителей появятся детские площадки, для взрослых – зона отдыха.

Ранее дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще. В здании разместились 61 однокомнатная квартира, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. На территории у дома высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны. Там же обустроили площадки для детей, взрослых и место для тихого отдыха.



Более 60% новых квартир в Москве включены в акционные программы застройщиков