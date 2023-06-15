Более 50 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы строят и проектируют по программе реновации 57 жилых домов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории Юго-Восточного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 57 жилых домов. В стадии строительства находятся 27 зданий, в проектировании – еще 30 новостроек", – уточнил он.

Отделку в квартирах будущих домов выполнят в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах новостроек могут открыться кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей, спортивные клубы.

С начала старта программы реновации на юго-востоке Москвы в эксплуатацию ввели 37 домов на 10 970 квартир. Большая часть новостроек расположилась в Кузьминках (13). Также дома по программе реновации появились в Люблине (10), Нижегородском (4) и других районах округа.

Ранее дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще. В здании разместились 61 однокомнатная квартира, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. На территории у дома высадили деревья, кустарники, разбили цветники и газоны. Там же обустроили площадки для детей, взрослых и место для тихого отдыха.



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