Дом по программе реновации ввели в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Лефортове ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка располагается на Шепелюгинской улице. Фасады дома облицованы плитами из красно-коричневого искусственного камня под кирпич, а металлические каркасы входной группы, балконов и оконных профилей покрасили в желтый цвет.

В доме 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 21 трехкомнатная и две пятикомнатные квартиры. В квартирах установлены счетчики электроэнергии, воды и тепла.

Здание оснащено системами охраны входа, противопожарной безопасности, видеонаблюдением. Первый этаж дома будет предназначен для размещения коммерческих организаций: кафе, магазинов, салонов красоты, спортивных клубов и других.

Территорию возле новостройки привели в порядок в соответствии со стандартами программы реновации: высадили деревья и кустарники, обустроили площадку для детей и пространство для занятий спортом.

До этого новостройку под заселение передали в Головинском районе столицы. Дом стал восьмым, построенным в районе по программе реновации. Всего в Головинском районе расселят 137 домов, новые квартиры получат 32,3 тысячи москвичей.



Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин