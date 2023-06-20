Восьмисекционный дом по программе реновации начали строить в Люблине

Фото: департамент строительства города Москвы

На улице Верхние Поля в столичном районе Люблино началось строительство дома по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2024 году", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из восьми секций, рассчитанных в сумме на 348 квартир, из которых 197 – двухкомнатные, а 88 – однокомнатные. Четыре квартиры оборудуют для проживания маломобильных жильцов. Во всех квартирах будут остекленные балконы и лоджии.

Фасад здания выполнят из навесных панелей, покрытых керамическим кирпичом.

В новостройке предусмотрят подземную парковку. Первый этаж останется нежилым, там оборудуют комнаты консьержей, кладовые для уборочного инвентаря. В доме предусмотрят системы охраны входов и видеонаблюдение.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также запланировано обустройство трех детских и одной спортивной площадок.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала текущего года в Москве в рамках программы реновации началось расселение почти 120 домов. Так, больше 12 тысяч человек уже заключили договоры на новые квартиры. Под заселение город передал 14 новых домов.

