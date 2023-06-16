Собянин утвердил планы комплексного развития территорий в районах Лефортово и Зюзино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплексно разовьют бывшую промзону и две неэффективно используемые территории в столичных районах Лефортово и Зюзино. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



"На части бывшей промзоны Серп и Молот и участке на 2-й улице Синичкина планируем организовать современный квартал комплексной застройки. Сейчас площадь в 4,54 гектара там занимают полуразрушенные склады и отжившие свой век здания недействующего предприятия", – отметил мэр.

Специалисты построят на территории жилые дома и объекты общественно-делового назначения: детский сад для 100 детей, школу для 200 учеников, взрослую и детскую поликлиники, гостиницу, офисы, магазины и другое. Благодаря этому, продолжил мэр, там появится свыше 500 рабочих мест.



Вместо парковок и устаревших построек недалеко от пересечения Азовской и Старобалаклавской улиц возведут современный жилой квартал. Специалисты реорганизуют участок площадью 0,43 гектара. Его градостроительный потенциал, считает Собянин, составляет более 17 тысяч "квадратов" недвижимости.



Кроме того, в новостройки в районах Лефортово и Зюзино переедут участники программы реновации. На сегодняшний момент одобрен и находится в стадии реализации 31 проект комплексного развития территорий общей площадью свыше 419,4 гектара, заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала этого года город на торгах определил инвесторов, которые реорганизуют пять участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Они смогут заняться редевелопментом бывших промзон общей площадью около 81 гектара.

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