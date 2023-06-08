Собянин рассказал, как преобразится студенческий квартал "Бауманки" после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский государственный технический университет имени Баумана является старейшим учебным заведением России. На сегодняшний день он активно обновляется, а пространство рядом с университетом стало студенческим кварталом, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Решили создать в нем комфортные условия – прежде всего для пешеходов. Сейчас уже начали благоустраивать 13 улиц и переулков. Общая площадь работ – около 14 гектар", – отметил он.

По словам мэра, там расширят тротуары и заменят их покрытие, приведут в порядок уличные лестницы и оборудуют новые, установят около 160 новых фонарей и 4 остановки общественного транспорта, заменят ограду сквера рядом со школой имени Пушкина, а также обустроят места отдыха.



Градоначальник обратил внимание на то, что создание комфортных общественных пространств рядом с учебными учреждениями является важной задачей. Он напомнил, что в прошлом году обновили сквер около МГХПА имени Строганова, а в 2019 году занялись территорией около МАРХИ. В 2015 году обновили Мясницкую улицу, где находится Высшая школа экономики, указал Собянин.



"Теперь пространства вокруг университетов – новые центры притяжения, где жители города могут безопасно и с удовольствием проводить время", – заключил он.

Ранее Собянин рассказал, что во время каникул в столице планируют благоустроить более 160 территорий школ и детских садов. Градоначальник отметил, что эти площадки смогут посещать все желающие. Там обеспечат безопасные условия для отдыха горожан, установят освещение и видеонаблюдение, добавил он.

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана будут готовы летом 2024 года