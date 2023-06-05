Более 160 территорий школ и детских садов благоустроят в Москве в период каникул – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во время каникул в столице планируют благоустроить более 160 территорий школ и детских садов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Обновим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, высадим деревья", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что эти площадки смогут посещать все желающие. Там обеспечат безопасные условия для отдыха горожан, установят освещение и видеонаблюдение, добавил Собянин.

Мэр Москвы также обратил внимание, что при проектировании школьных территорий специалисты учитывают квартальный подход. Так, стиль, который был выбран в рамках благоустройства Бегового района, будет применяться и при обновлении двора школы-интерната № 52 на улице Расковой.

Прилегающие территории детских садов и школы № 1584 в микрорайоне Фили-Кунцево также будут благоустроены вместе с дворовыми участками в едином стиле, рассказал градоначальник.

Кроме того, работы по обновлению семи стадионов, в том числе на территории школы № 956 в Южном Медведкове и школы № 1412 в Бибиреве, будут проведены на северо-востоке столицы.

Как отметил Собянин, самый масштабный проект благоустройства будет реализован на территории возле колледжа № 23 в районе Ивановском. Там планируют обустроить стадион с трибунами и беговой дорожкой, а также большую игровую зону, сделают памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче.

В свою очередь, на территории школы № 2107 в Мещанском районе власти города намерены сделать в миниатюре проезжую и пешеходную части со светофорами и знаками, чтобы дети могли учить правила дорожного движения. Здесь также благоустроят спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол.

Собянин уточнил, что с 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.

Ранее мэр столицы рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала. Там привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно.

Он добавил, что в рамках благоустройства территории пройдет озеленение и установка дополнительных лавочек. Также проложат более 4 километров кабельной канализации. Туда специалисты уберут воздушные линии электропередачи. Кроме того, оборудуют более 60 метров дополнительной ливневой канализации.



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