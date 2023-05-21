Собянин рассказал о продолжении благоустройства территории Южного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала.



"Мы открыли его в апреле после реконструкции. К началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Градоначальник отметил, что в настоящее время специалисты приступают к следующему этапу благоустройства. Необходимо закончить обновление набережной и организовать удобное пространство в вокзале.

Собянин уточнил, что будут установлены ограждения дополнительные фонари. Помимо этого, на территории вокзала появятся более 30 информационных стел, на которых укажут о прибытии и отправлении судов.

Он добавил, что в рамках благоустройства территории пройдет озеленение и установка дополнительных лавочек. Также проложат более 4 километров кабельной канализации. Туда специалисты уберут воздушные линии электропередач. Кроме того, оборудуют более 60 метров дополнительной ливневой канализации.



По словам Собянина, набережную обновят на протяжении 500 метров. В указанной зоне организуют пять причальных зон для судов разного класса, как прогулочных, так и круизных. Также для посадки пассажиров обустроят дополнительные три павильона.



Градоначальник заявил, что основные работы завершатся к сентябрю.

В конце апреля Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон, где ранее проходила реконструкция.

Специалисты в ходе работ очистили акваторию, создали набережную, пешеходные маршруты и провели благоустройство. В 2023 году здесь стартует навигация, с помощью которой круизные лайнеры будут отправляться в 30 российских городов.

