Сезонный водный маршрут от Северного речного вокзала до Химок возобновил работу

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Работу сезонного водного маршрута от Северного речного вокзала до Химок возобновили. Весь путь занимает 30 минут, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"В прошлом году мы впервые открыли сезонный речной маршрут от обновленного Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Он оказался очень востребованным – за прошлую навигацию было совершено 66 тысяч поездок", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дептранс подчеркнул, что вместительность речного трамвайчика составляет до 150 пассажиров. Стоимость проезда составляет 150 рублей, оплату можно произвести по "Тройке" или банковской карте. При этом дети до 7 лет могут проехать бесплатно. Кроме того, в трамвайчике разрешено провозить велосипеды, самокаты и коляски. Время работы – с 09:00 до 20:30.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 22 тысячи человек побывали на Южном речном вокзале с момента его открытия после реконструкции. Он напомнил, что территорию речного вокзала и набережную возле него благоустроили, создали там прогулочную зону.

С Южного речного вокзала круизные суда будут отходить в 30 городов России. Также через него пройдут прогулочные маршруты по Москве-реке, уточнил мэр.

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