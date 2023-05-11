Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

22 тысячи человек побывали на Южном речном вокзале с момента его открытия после реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей столицы. <...> За весь сезон речной навигации вокзал сможет принять 300 тысяч посетителей", – написал мэр.

Он напомнил, что территорию речного вокзала и набережную возле него благоустроили, создали там прогулочную зону. В самом здании выделили пространство под экспозицию Музея транспорта Москвы, а на крыше оборудовали смотровую площадку с шезлонгами.

С Южного речного вокзала круизные суда будут отходить в 30 городов России. Также через него пройдут прогулочные маршруты по Москве-реке. Предстоящей осенью там планируется запустить электрические речные трамваи.

"Уверен, Южный речной вокзал станет новой модной площадкой Москвы", – подытожил градоначальник.

Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции 28 апреля этого года. В ходе работ специалисты отреставрировали само здание, очистили акваторию, создали набережную, пешеходные маршруты и провели благоустройство.



Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон