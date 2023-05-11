15:45Мэр Москвы
Собянин: Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей столицы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
22 тысячи человек побывали на Южном речном вокзале с момента его открытия после реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей столицы. <...> За весь сезон речной навигации вокзал сможет принять 300 тысяч посетителей", – написал мэр.
Он напомнил, что территорию речного вокзала и набережную возле него благоустроили, создали там прогулочную зону. В самом здании выделили пространство под экспозицию Музея транспорта Москвы, а на крыше оборудовали смотровую площадку с шезлонгами.
С Южного речного вокзала круизные суда будут отходить в 30 городов России. Также через него пройдут прогулочные маршруты по Москве-реке. Предстоящей осенью там планируется запустить электрические речные трамваи.
"Уверен, Южный речной вокзал станет новой модной площадкой Москвы", – подытожил градоначальник.
Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции 28 апреля этого года. В ходе работ специалисты отреставрировали само здание, очистили акваторию, создали набережную, пешеходные маршруты и провели благоустройство.
Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон
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