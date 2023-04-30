Информационный центр для туристов открылся на Южном речном вокзале

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Туристско-информационный центр заработал на недавно открывшемся Южном речном вокзале. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это уже шестой подобный инфоцентр в Москве. Он работает на первом этаже здания. Его сотрудники расскажут посетителям о достопримечательностях столицы, помогут составить туристические маршруты и расскажут о сервисе Russpass, предоставят карты и буклеты с информацией о городе.

На сегодняшний день аналогичные центры для туристов работают на Северном речном вокзале, в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, в парке "Зарядье". В прошлом году они проконсультировали в общей сложности больше 443 тысяч посетителей.

28 апреля Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. В ходе работ специалисты очистили акваторию, а также создали набережные, пешеходные маршруты и провели комплекс мер по благоустройству.



Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал